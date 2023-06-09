Türkiye birincisi oldu

6-8 Haziran tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen geleneksel karakucak aba güreşleri Türkiye Şampiyonası’nda Yozgat güreş eğitim merkezi sporcusu 70 kilogram da güreşen Kerem Savaş Türkiye 1'ncisi olarak Yozgat’ı gururlandırdı.

Yozgat Güreş Eğitim Merkezinde 6 yıldır eğitim alan Kerem Savaş, çalışmalarına aralıksız devam ederek Mersin’de katıldığı güreş müsabakasında büyük bir başarı elde etti.

Düzenlenen güreş müsabakalarında Güreş eğitim merkezi ve okul yöneticileri Kerem Savaşı yalnız bırakmayarak başarısını kutladı. Alpaslan Demir