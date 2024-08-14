Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, sporcuları makamında kabul etti.

Vali Mehmet Ali Özkan, 3-4 Ağustos tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilen ve 35 ilden bin 130 sporcunun katıldığı 6. İller arası Kick Boks Ligi 2. Etap Müsabakaları’nda Yozgat’ı temsil ederek dereceye giren sporcuları kabul etti.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “52 kiloda Türkiye 1’incisi Betül Zararsız, 70 kiloda Türkiye 1’incisi Beyza Nur Şahin, 81 kiloda Türkiye 1’incisi olan Mustafa Kaan Zararsız ve 60 kiloda Türkiye 3’üncüsü olan Ceylin Leyla Gör’ü başarılarından dolayı tebrik etti.