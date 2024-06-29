EURO 2024'te son 16 turunda Türkiye ile Avusturya arasında oynanacak kritik maçın hakemi açıklandı. Detaylar haberimizde:
UEFA, Türkiye - Avusturya karşılaşmasını Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yöneteceğini duyurdu.
EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ederken, F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Bu önemli maçın hakemi olarak Portekizli Artur Soares Dias görevlendirildi.
Portekizli hakem Dias, EURO 2024'te daha önce Polonya-Hollanda ve Danimarka-İngiltere maçlarını da yönetmişti.
TÜRK TAKIMLARININ GALİBİYETİ YOK
Artur Soares Dias'ın yönettiği 6 resmi maçta A Milli Takım ve Türk kulüpleri galibiyet elde edemedi. İşte o maçlar ve sonuçları:
Türkiye 0-2 Galler
Macaristan 1-0 Türkiye
Rusya 2-1 Türkiye
Monaco 3-1 Fenerbahçe
Marsilya 3-0 Eskişehirspor
EURO 2024'te Türkiye'nin Avusturya karşısında sergileyeceği performans merakla bekleniyor.