EURO 2024'te son 16 turunda Türkiye ile Avusturya arasında oynanacak kritik maçın hakemi açıklandı. Detaylar haberimizde:

UEFA, Türkiye - Avusturya karşılaşmasını Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yöneteceğini duyurdu.

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ederken, F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Bu önemli maçın hakemi olarak Portekizli Artur Soares Dias görevlendirildi.

Portekizli hakem Dias, EURO 2024'te daha önce Polonya-Hollanda ve Danimarka-İngiltere maçlarını da yönetmişti.

TÜRK TAKIMLARININ GALİBİYETİ YOK

Artur Soares Dias'ın yönettiği 6 resmi maçta A Milli Takım ve Türk kulüpleri galibiyet elde edemedi. İşte o maçlar ve sonuçları:

Türkiye 0-2 Galler

Macaristan 1-0 Türkiye

Rusya 2-1 Türkiye

Monaco 3-1 Fenerbahçe

Marsilya 3-0 Eskişehirspor

EURO 2024'te Türkiye'nin Avusturya karşısında sergileyeceği performans merakla bekleniyor.