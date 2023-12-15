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Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kutuplarda Bilim' temalı resim yarışması sonuçları açıklandı. Yarışmaya Türkiye genelinden 3 bin 367 başvuru yapıldı ve birincilik ödülü, Kutuplarda Cumhuriyet Işığı, Bilim ve Manzara isimli resmi ile Çekerek 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Suna Öcal'ın oldu.

Toplumda kutuplar hakkındaki farkındalığı artırmak amacıyla TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü ile Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kutuplarda Bilim” temalı resim yarışmasına 81 ilden toplamda 3 bin 367 başvuru yapıldı. Seçici kurul üyeleri tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirme sonucunda 99 eser finale kalmaya hak kazandı. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinin her biri için birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler belirlendi. Bu kapsamda Çekerek 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Suna Öcal, Kutuplarda Cumhuriyet Işığı, Bilim ve Manzara isimli resmi ile Türkiye birincisi oldu.

ÖCAL’DAN ZİYARET

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kutuplarda Bilim” temalı resim yarışmasında Türkiye birincisi olan Rümeysa Suna Öcal, Vali Mehmet Ali Özkan ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı ziyaret etti.

Vali Mehmet Ali Özken, genç ressamı makamında ağırlayarak başarısından dolayı tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ise Rümeysa Suna Öcal’a eğitim ve sanat hayatında başarılar diledi.