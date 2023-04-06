Akdağmadeni Merkez Haseki Camii'nde düzenlenen mevlit programına çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlitte Alpaslan Türkeş'in 26. ölüm yıl dönümü sebebiyle Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

‘Kutlu yürüyüşe davet ediyorum’ ‘Kutlu yürüyüşe davet ediyorum’

Akdağmadeni Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Ekinci, "Merhum Liderimiz Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ölümünün 26. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ömrünü Türk- İslam davasına vakfeden ulu çınarın göstermiş olduğu ülküde birlik ve beraberlik içerisinde yürümenin azim ve kararlığını sürdürmekteyiz" diye konuştu. Haber Merkezi