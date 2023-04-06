Akdağmadeni Merkez Haseki Camii'nde düzenlenen mevlit programına çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlitte Alpaslan Türkeş'in 26. ölüm yıl dönümü sebebiyle Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Akdağmadeni Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Ekinci, "Merhum Liderimiz Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ölümünün 26. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ömrünü Türk- İslam davasına vakfeden ulu çınarın göstermiş olduğu ülküde birlik ve beraberlik içerisinde yürümenin azim ve kararlığını sürdürmekteyiz" diye konuştu. Haber Merkezi