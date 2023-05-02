Başkan Çınarer, “Türk, bir ırkın, bir etnik kökenin adı değil, İslam ile şereflendirilmiş ve asırlar boyunca sancaktarlığını yapmış, zulme ve haksızlığa başkaldıran büyük bir milletin adıdır” dedi.

Türk Ocakları Yozgat Şube Başkanı Dr. Öğretim. Üyesi. Gökalp Çınarer yaptığı açıklamada; “Türk Milliyetçileri nezdinde düne anlam katan, bugüne kıymet yükleyen ve yarına şuur veren 3 Mayıs’ın Türk gençliğinin mücadele azmi, milli varlığa ve değerlere sahip çıkma bilinci, Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve sosyal bir harekete dönüşümünün temellerinin atıldığı önemli bir gün olduğunu dile getirmek istiyorum. Kuruluşundan bugüne kadar millî bir akademi kimliği ile beraber millî bir hafıza merkezi özelliği taşıyan Türk Ocakları olarak, Türklüğün, İslam âleminin ve insanlığın meselelerine ilmî, fikrî, edebî ve kültürel alanlarda çözümler getirmeye yönelik gayretlerimizi daha da yoğunlaştırarak, tamamen hasbi bir anlayışla bu büyük mücadeleye elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye yüzyıllık bilgi ve birikimle devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm Türk Milliyetçilerinin 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutluyor, dönemin mağdurları olan büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Musul, Kerkük, Karabağ, Doğu Türkistan, Balkanlar, Tebriz, Kırım, Halep Türkmenleri gibi dünyanın dört bir tarafında yaşayan soydaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Bu ülkenin mihenk taşı olan biz Türkçüler var oldukça soydaşlarımızı unutmayacağız. 100 yıl öncesinde Gaspıralı İsmail’in hedefi olan Türk Dünyasının dilde-fikirde-işte birliğini kurulması için yılmadan mücadelemize devam edeceğiz. Ecdadımızın bize yüklediği bu ağır mesuliyeti yine onlardan aldığımız kudretle aşacağız. Daha insani bir medeniyet inşası yolunda başarıya ulaşmamız için Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türküm diyene!” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi