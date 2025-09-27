Türkan Özilhan aslen Kayserili köklü bir aileden geliyor.

Anadolu Grubu’nun Onursal Başkanı olan ünlü iş insanı Tuncay Özilhan’ın akrabası olarak biliniyor.

Kayseri’nin tanınmış ailelerinden biri olan Özilhan ailesi, uzun yıllardır Türkiye’nin en güçlü iş çevreleri arasında yer alıyor.

Ne İş Yapıyor?

Eğitimini Amerika’da tamamlayan Türkan Özilhan, 1996 yılında Oglethorpe Üniversitesi’nden mezun oldu.

Ardından Seton Hall Üniversitesi’nde Sağlık Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Mezuniyetinin ardından iş hayatına adım atan Özilhan, 1996-1998 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding’de Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı.

Daha sonra 1998-2000 yılları arasında İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalıştı.

Bu deneyimlerin ardından daha üst düzey pozisyonlara yükselen Özilhan, bugün Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu üyelerinden biri olarak görevini sürdürüyor.

Sanata Olan İlgisi

İş dünyasının ötesinde sanat alanında da aktif bir figür olan Türkan Özilhan, özellikle çağdaş Türk sanatına olan ilgisiyle biliniyor.

Kendi koleksiyonunda farklı sanatçılara ait birçok eseri bulunduruyor. Kültür ve sanata verdiği destek, onu çok yönlü bir isim olarak öne çıkarıyor.