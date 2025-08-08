Türkan Elçi, 1954 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 1976 yılında mezun olduktan sonra Ünal Cimit Seramik Atölyesinde 1994-1999 yılları arasında eğitim aldı.

2001 yılında Resim Heykel Müzeleri Derneği Yrd. Doç. Dr. Sedat Balkır ile resim çalışmalarına başladı.

Türkan Elçi

2019 yılında Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfını kurdu. 2022 yılında “Mavi Karga” adlı romanı yayımlandı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir.

