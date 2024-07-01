Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile kontrol altına alınan Azez bölgesinde, Türkiye'den gönderilen TIR'lara ve PTT binalarına saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Suriyeliler tarafından taşlanan TIR'lar ve PTT binalarındaki Türk bayrakları indirildi.

Azez'deki sebze ve meyve haline ulaşan Türk TIR'larına yönelik saldırıların ardından, Türkiye'den gelen bir TIR durdurularak taşlandı. Ayrıca, harekat bölgelerine elektrik sağlayan dağıtım şirketine ve El-Bab'ta mültecilerin bulunduğu Şamrak kampında Türk bayrağına yönelik saldırılar gerçekleşti.

Azez ve El-Bab kentlerinde halkın PTT binalarına girerek Türk çalışanları dışarı çıkardığı bildirildi. El-Bab bölgesinde ise güvenlik güçleri alarm durumuna geçti.

Bu olaylar, bölgedeki gerginliği artırırken, Türkiye'nin Suriye'deki askeri ve insani varlığına yönelik tehditleri de gündeme taşıdı.