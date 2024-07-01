Suriye'nin El Bab bölgesinde Türk tırlarına yönelik şiddet içeren bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda, Türk bayrağı indirilerek yerel halkın Türk şoförlere yönelik tepkileriyle karşılaşıldı.

Kayseri'de yaşanan cinsel taciz iddialarının ardından şehirde halk sokaklara döküldü. Aynı zamanda Suriye'de, El Bab ve Azez bölgelerinde Türkiye plakalı araçlara silahlı saldırılar düzenlendi. Öncüpınar sınır kapısında da Türk bayrağı indirilerek bölgedeki gerilim arttı.

Türk şoförlere ve araçlarına yönelik yapılan saldırılarda, yerel halkın "Yallah" sloganlarıyla tepki gösterdiği bildirildi.