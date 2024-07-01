Suriye'nin El Bab şehrinde Türk plakalı araçlar, silahlı saldırıya ve taşlı-sopalı saldırıya maruz kaldı.

Olayda şoförler darp edilerek araçlara zarar verildi. Tırcılar, yaşadıkları zor durum nedeniyle yetkililerden acil destek talep ediyor.

Türkiye'den Suriye'ye malzeme taşıyan tır şoförleri, El Bab'da askerler tarafından ateş açılarak ve yerel halk tarafından taş ve sopalarla saldırıya uğradı. Saldırının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı şoförlerin sağlık durumu endişe verici ve can güvenlikleri tehlikede.

Tır şoförleri, araçlarının durumu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunarak "El Bab'tan gelen araçlarımızın durumu bu. Devletimizden duyarlılık bekliyoruz. Şoförlerimizin güvenliği için önlem alınmasını istiyoruz. Durumumuzu herkese göstermek istiyoruz" dedi.