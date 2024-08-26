"Tomris" isimli sinema filmi, Saka Türklerinin liderliğini yaparak Pers İmparatorluğu'na karşı zafer kazanan Tomris Hatun'un hayatını ve zaferlerini konu alıyor. 6. yüzyılda yaşamış bu güçlü hükümdarın hikayesini anlatan film, Altın Küre Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışma listesine girerek uluslararası arenada da dikkat çekti.

TOMRİS HATUN KİMDİR?

Tomris Hatun, M.Ö. 6. yüzyılda İskit-Saka İmparatorluğu'nun başına geçen ve tarihte bilinen ilk Türk kadın hükümdar olarak kabul edilen efsanevi bir figürdür. Büyük Saka hükümdarı Alp Er Tunga'nın torunu olan Tomris Hatun, aynı dönemde Pers ve Medya'da hüküm süren Ahameniş İmparatorluğu ile büyük bir mücadeleye girişmiştir. Barışçıl bir yaklaşımı benimsemesine rağmen, Pers İmparatoru Büyük Kiros'un sürekli saldırıları karşısında ordusunu savunmuş ve sonunda Kiros'u mağlup ederek adını tarihe yazdırmıştır.

TOMRİS FİLMİ VE OYUNCULARI

Tomris Hatun'un hayatını beyazperdeye taşıyan "Tomris" filmi, 2 Eylül'de vizyona girdi. Yönetmenliğini Akan Satayev'in üstlendiği film, Kazakistan ve Rusya ortak yapımı olarak dikkat çekiyor. Filmde Tomris Hatun'u canlandıran Almira Tursyn, 15 bin kişi arasından seçilmiş ve bu rol için profesyonel binicilik, okçuluk, kılıç ve bıçak kullanma dersleri almıştır. Filmin diğer önemli rollerinde Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov, Aizhan Lighg ve Berik Aytzhanov gibi isimler yer alıyor.

FİLMİN KONUSU VE ÇEKİMLERİ

"Tomris" filmi, bozkırların efsanevi kraliçesi Tomris'in hikayesini konu alıyor. Film, Tomris Hatun'un kocasının ölümü üzerine tahta geçmesini, İskit-Saka İmparatorluğu'nu yeniden güçlendirmesini ve Pers İmparatoru Büyük Kiros'a karşı kazandığı zaferi anlatıyor. Tomris Hatun'un askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri sayesinde imparatorluk, Orta Asya'da yeniden hakimiyet kurmuştur.

Film, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmiş olup, çekimleri Kazakistan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Massagetae halkı eski Türk dili, Pers halkı ise Farsça konuşarak filmin tarihi dokusunu zenginleştirmiştir. Film, Fransa’nın 26. L’Étrange Festivali’nde Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Nouveau Tür Büyük Ödülü'nü kazanmış, ancak İranlı izleyiciler tarafından Pers Kralı Kiros'un olumsuz şekilde tasvir edilmesi nedeniyle eleştirilmiş ve IMDb'de düşük puanlar almıştır.

Tomris Hatun'un yaşamı ve zaferleri, Türk ve dünya tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu film, onun hikayesini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlamakta ve özellikle Türk tarihine ilgi duyanlar için değerli bir eser olarak öne çıkmaktadır.