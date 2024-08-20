Türk Standartları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 184 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular 20 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Ağustos 2024 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını TSE’nin resmi web sitesinden ve e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE KONTENJANLAR
Teknisyen: 22 kişi
Muhasebeci: 3 kişi
Memur: 81 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 24 kişi
Şoför: 5 kişi
Odacı (Hizmetli): 41 kişi
Boyacı-Badanacı: 1 kişi
Bahçıvan: 2 kişi
Tekniker: 5 kişi
BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara uygun olmak.
EĞİTİM ŞARTI
İlan edilen pozisyonlar için gerekli öğrenim programlarından mezun olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
ASKERLİK ŞARTI (ERKEK ADAYLAR İÇİN)
Askerlikle ilgili herhangi bir yükümlülüğün olmaması veya askerlik çağına gelmemiş olmak. Askerlik çağına gelmiş adayların muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları gerekmektedir.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİSYONU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
Güvenlik soruşturmasının olumlu olması.
Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.
Vardiya sisteminde çalışma engeli olmamak.
ŞOFÖR POZİSYONU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
Son başvuru tarihi itibarıyla en az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılabilir. Ayrıca, TSE’nin resmi web sitesindeki Duyurular bölümünden gerekli bilgilere erişilebilir ve başvuru için gereken belgeler sisteme yüklenmelidir.