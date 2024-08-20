Türk Standartları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 184 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular 20 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Ağustos 2024 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını TSE’nin resmi web sitesinden ve e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE KONTENJANLAR

Teknisyen: 22 kişi

Muhasebeci: 3 kişi

Memur: 81 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 24 kişi

Şoför: 5 kişi

Odacı (Hizmetli): 41 kişi

Boyacı-Badanacı: 1 kişi

Bahçıvan: 2 kişi

Tekniker: 5 kişi

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara uygun olmak.

EĞİTİM ŞARTI

İlan edilen pozisyonlar için gerekli öğrenim programlarından mezun olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ASKERLİK ŞARTI (ERKEK ADAYLAR İÇİN)

Askerlikle ilgili herhangi bir yükümlülüğün olmaması veya askerlik çağına gelmemiş olmak. Askerlik çağına gelmiş adayların muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları gerekmektedir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİSYONU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

Güvenlik soruşturmasının olumlu olması.

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

Vardiya sisteminde çalışma engeli olmamak.

ŞOFÖR POZİSYONU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Son başvuru tarihi itibarıyla en az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılabilir. Ayrıca, TSE’nin resmi web sitesindeki Duyurular bölümünden gerekli bilgilere erişilebilir ve başvuru için gereken belgeler sisteme yüklenmelidir.