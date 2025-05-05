Kariyeri boyunca 119 filme imza atan Yılmaz, aynı zamanda senaristlik ve yapımcılık görevleriyle de Türk sinemasına önemli katkılarda bulundu.

1925 yılında Mersin'de dünyaya gelen Atıf Yılmaz Batıbeki, sinema kariyerine 1950’de Semih Evin’in yönettiği "Allah Kerim" adlı filmde asistanlık yaparak adım attı. İlk yönetmenlik deneyimini ise 1951’de “Kanlı Feryad” adlı filmle yaşadı. Aynı yıl Hüseyin Peyda'nın yönettiği "Mezarımı Taştan Oyun" filminin senaryosunu kaleme aldı.

1953'te Kerime Nadir'in eserinden uyarlanan "Hıçkırık" filmiyle dikkat çeken Yılmaz, bu başarıyla birlikte Yeşilçam'da “piyasa romanlarının” sinemaya uyarlanması sürecine öncülük etti. Kariyeri boyunca "Kara Gözlüm", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Kibar Feyzo", "Zübük", "Berdel", "Zulüm" ve "Battal Gazi Destanı" gibi çok sayıda unutulmaz yapıma imza attı.

1959’da çektiği “Bu Vatanın Çocukları” filmiyle Gazeteciler Cemiyeti Türk Film Festivali’nde “En Başarılı Rejisör” ödülünü kazandı. 1972 yapımı “Zulüm” filmi ise Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde üç ödül birden aldı.

1980’de Ömer Kavur ve Yavuz Özkan ile birlikte ADAF’ı kuran Yılmaz, daha sonra kendi yapım şirketi olan Yeşilçam Filmcilik’i hayata geçirdi. 1980’li yıllarda kadın karakterlerin merkezde olduğu filmleriyle dikkat çeken yönetmen, bu dönemde üst üste üç yıl Altın Portakal'da “En İyi Film” ödülünü kazandı.

Sinemanın yanı sıra akademik alanda da faaliyet gösteren Atıf Yılmaz, bir dönem Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2004 yılında çektiği "Eğreti Gelin" son filmi oldu. Hacettepe Üniversitesi tarafından 1991’de “Sanatta Onursal Doktora” unvanına layık görülen Yılmaz, 1996’da Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “Onur Ödülü” aldı.

Atıf Yılmaz, 5 Mayıs 2006’da mide kanseri nedeniyle İstanbul’da hayatını kaybetti. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.