Tiyatro ve sinemanın usta ismi Selen, 1 Temmuz 1939 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sanat kariyerinde 100'ün üzerinde film, dizi ve tiyatro projesine imza atan Selen, 25 Ekim 2025 itibarıyla 86 yaşında. Son olarak “Sahipsizler” adlı dizide canlandırdığı Kevi Ana karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, performansıyla oldukça beğeni topladı. Sahnedeki enerjisi ve deneyimiyle adından söz ettirmeyi başaran Selen, yaşına rağmen aktif projelerde yer alarak sanat hayatındaki sürekliliğini devam ettiriyor.

Selen, Beşiktaş Belediye Konservatuvarı mezunu olarak başladığı kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda uzun seneler boyunca oyunculuk ve sanat yönetmenliği yaparak devam etti. 1959-60 sezonunda “Şafakta Gelen Kadın” oyunuyla sahnelere döndü; “Gökteki Kaldırımlar” komedisiyle ise dikkat çekti.

Sinemadaki çıkışını 1966 yapımı “Bir Millet Uyanıyor” filmiyle gerçekleştiren Selen, 1971’de “Pamuk Prenses ve 7 Cüceler”deki cadı rolüyle Antalya Altın Portakal’da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1979 yapımı “Yusuf ile Kenan” ve 1981’de “At” filmlerindeki rolleriyle sinema kariyerine önemli katkılar sağladı.

1992 yapımı “Piano Piano Bacaksız” ve “Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri”ndeki performansıyla Ankara Film Festivali’nden ödülle döndü. 2003 yılında ise “Gönderilmemiş Mektuplar” filmindeki Elmas karakteriyle İstanbul Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

2025 itibarıyla 86 yaşında olan Suna Selen, son olarak “Sahipsizler” dizisinde Kevi Ana karakteriyle ekranlara döndü. Yarım asrı aşan sanat yolculuğunda istikrarlı duruşunu sürdüren usta oyuncu, hem geçmişin hem de bugünün sahnesinde yer almaya devam ediyor.