6 Aralık 2013 tarinde sinemaseverlerle buluşan ve birçok ödül kazanan "Yozgat Blues” filmi halen araştırılıyor. Peki, Yozgat Blues nedir? Yozgat Blues nasıl bir filmdir?

Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından biri olan "Yozgat Blues" müzik ve insan ilişkilerini başarıyla işleyen bir film olarak hala ilgi çekmeye devam ediyor. İşte "Yozgat Blues" filminin detayları:

Yozgat Blues, 6 Aralık 2013 tarihinde izleyicilerle buluştu ve o günden bu yana birçok ödül kazandı. Bu film, Türk sinemasının özel bir yapımı olup, müzik ve insan ilişkilerini işleyen dokunaklı bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor.

Türk sinemasının özel bir yapımı olan "Yozgat Blues," müzik ve insan ilişkilerini başarıyla işleyen dokunaklı bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor.

Film, 58 yaşındaki Yavuz'un, 70'lerin unutulmaz şarkılarını bir alışveriş merkezinin zemin katında bulunan bir mekânda seslendirmesiyle başlıyor. Ancak Yavuz'un müzik kariyeri artık parlak günlerini geride bırakmıştır.

Kendi kariyerinin çöküşünün yanı sıra, Yavuz belediyenin düzenlediği müzik kursunda müzik dersleri vermektedir. Bu kurs sırasında, Yavuz'un 30 yaşındaki öğrencisi Neşe ile samimiyeti artar. Neşe'nin maddi durumu da pek parlak değildir ve marketlerde tanıtım işi ile geçimini sürdürmektedir.

Yavuz, alışveriş merkezinde daha fazla para kazanmak istediğini ifade eder ancak müdürü bu isteği reddeder. Bu sırada Yavuz, Yozgat ilinde bir gazinoda bayan ve erkek ses sanatçısı arandığını öğrenir ve bu iş için Neşe'yi yanına alır. İkisi Yozgat'ta işe başlarlar ancak bekledikleri gibi gitmez. Bu süreçte Yavuz ve Neşe, Yozgat'ta yaşayan 30 yaşındaki bir berber olan Sabri ile tanışırlar. Sabri'nin Neşe ile aralarında duygusal bir yakınlaşma başlar.

Film, Neşe'nin son zamanlarda yaşantısına giren iki erkekten hangisini seçeceği konusu etrafında şekillenir.

"Yozgat Blues," izleyicilere sadece dokunaklı bir hikâye sunmakla kalmaz, aynı zamanda bir dizi prestijli ödül kazanır.

Bu ödüller arasında Varşova Film Festivali'nde FIPRESCI Ödülü, Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu (Ercan Kesal), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Tansu Biçer), En İyi Yönetmen (Mahmut Fazıl Coşkun) ve Film-Yön En İyi Film Ödülü bulunmaktadır. Ayrıca, 32. İstanbul Film Festivali'nde Ercan Kesal'a En İyi Erkek Oyuncu ödülü verilmiştir. Film, 4. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde ulusal uzun film kategorisinde en iyi film, en iyi yönetmen ve Siyad ödülünü de kazanarak Türk sinemasının önemli bir yapıtı olarak öne çıkmıştır.

OYUNCULAR

Karakter Yavuz: Ercan Kesal,

Karakter Neşe: Ayça Damgacı,

Karakter Sabri: Tansu Biçer,

Karakter Kamil: Nadir Sarıbacak,

Karakter Sadettin Usta: Kevork Malikyan. (Haber Merkezi)