Hilmi Özkök, 4 Ağustos 1940 tarihinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğan ve Türkiye'nin en yüksek askeri makamlarından birine ulaşan önemli bir isimdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 24. Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmış olan Özkök, Türk askerî tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

EĞİTİM VE ASKERÎ KARİYERİ

Özkök, ilk eğitimini Namık Kemal İlkokulu'nda aldıktan sonra, 1957 yılında Işıklar Askeri Lisesi'nden mezun oldu. 1959 yılında Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren Özkök, 1961 yılında Topçu Okulu'ndan mezun olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli topçu birliklerinde görev yaptı. 1970'li yıllara kadar batarya subayı ve komutanı olarak görev yaptıktan sonra, 1972 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu.

Askerî kariyerinin devamında NATO Savunma Koleji'nde eğitim gördü ve 1975 yılında mezun oldu. Kurmay subay olarak çeşitli kritik görevlerde bulunan Özkök, NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı ve Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığı gibi önemli görevlerde yer aldı. 1984 yılında tuğgeneral rütbesine terfi eden Özkök, 1996 yılında ise orgeneral rütbesine yükseldi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

Hilmi Özkök, 28 Ağustos 2002 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı ve bu görevi 28 Ağustos 2006 tarihine kadar sürdürdü. Görev yaptığı dört yıllık dönemde, askeri ve sivil ilişkilerde sivil siyasete müdahale etmeyen bir çizgi izledi. Bu tutumu, bazı çevreler tarafından eleştirilse de, Türkiye'deki demokratik düzenin devam etmesine katkıda bulunduğu ileri sürülmektedir.

Özkök, görev süresi boyunca darbe iddialarına karşı çıktığı, çeşitli darbe planlarının engellenmesinde rol oynadığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bazı general ve subayların yolsuzluk ve emre itaatsizlik suçlamalarıyla soruşturulmasına onay verdiği bilinir.

KİŞİSEL YAŞAMI

Hilmi Özkök, 1967 yılında Özenç Özkök ile evlenmiş ve bu evlilikten iki oğlu olmuştur. İngilizce bilen Özkök, emekliliğinin ardından İzmir'in Urla ilçesine yerleşmiştir ve burada yaşamını sürdürmektedir.