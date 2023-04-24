Başkan Delibaş Tüm sağlık çalışanları her türlü olumsuzluğa rağmen kahramanca bir mücadele verdiğini söyledi.

Delibaşı yayınladığı mesajında; “Fedakârlıkta bulunuyorlar, kendi evlatlarından ayrılar ama ailelerin bebeklerine kavuşmasını sağlıyorlar. Özverili ile sağlık hizmetinin sürmesinin yanında salgınla mücadelede de verilen görevleri yerine getiriyorlar. Çalışanlarımızın hepsi ayrı bir kahraman, hepsinin farklı bir fedakârlığı ekranlara yansıyor, milletin sağlığı için devletin verdiği görevle nelerden vazgeçtiklerine nelere sabrettiklerini herkes görüyor. Kahraman sağlık çalışanlarımızın ne yazık ki bugün ek ödemelerdeki adaletsizlik nedeniyle mağdurlar. Adil bir şekilde mali, sosyal ve özlük haklarında iyileştirme istiyorlar. Vekil ebe hemşirelerimiz yıllardır kadro bekliyorlar. Sözleşmeli çalışanlar hak ettikleri kadroların kendilerine verilmesini talep ediyorlar. Salgınla mücadelenin kahramanlarının emeklerinin karşılığı ödenmez. Onlarda bunu milli bir vazife olarak bir karşılık beklemeden yapıyorlar. Ama sorunlarını çözmek, mağduriyetlerinin gidermek kahramanlarımız için yapılacak en önemli iştir. Türk Sağlık-Sen olarak sorunlara çözüm istiyoruz. ‘Ebe arkadaşlarımızın tüm sağlık çalışanlarının sesine kulak verilmeli, onları sevindirecek düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir’ diyoruz. Bu düşüncelerle fedakârlık gerektiren mesleğin cefakâr çalışanları olan tüm ebe arkadaşlarımızın Ebeler Haftasını kutluyor, bu haftanın sorunların çözülmesinde adımların atıldığı bir hafta olmasını temenni ediyoruz. Millet olarak sağlıklı günlere en kısa sürede kavuşmak temennisiyle salgına karşı kahramanca bir mücadele veren tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz. Vatan Size Minnettardır” ifadelerine yer verdi. Alpaslan Demir