Son günlerde adından sıkça söz edilen Bennu Gerede, Türk sanat dünyasının dikkat çeken isimlerinden biridir. 30 Ağustos 1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Gerede, tıp doktoru Selçuk Gerede ve film yönetmeni, senarist Canan Gerede'nin kızıdır. Türkiye'nin önemli diplomatik ve askeri figürlerinden eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'nin torunudur.

Bennu Gerede, bebeklik döneminde ailesinin Birleşmiş Milletler'deki görevleri nedeniyle New York'a taşındı ve burada büyüdü. New York'taki Parsons School of Art'ta fotoğrafçılık eğitimi aldı. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a dönerek, ablası Şiva Gerede ile birlikte mankenlik, fotomodellik ve oyunculuk kariyerine adım attı.

Gerede'nin oyunculuk kariyeri, 1989 yılında TRT için çekilen “İz Peşinde” dizisinde Füsun karakterini canlandırmasıyla başladı. Sinema dünyasına ise 1991 yılında "Kurt Kanunu" adlı filmle giriş yaptı. Özellikle annesi Canan Gerede'nin senaryosunu yazıp yönettiği ve şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan "Aşk Ölümden Soğuktur" filmindeki performansı, Soçi Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ve Angers Avrupa İlk Filmler Festivali'nde Jean Carment Ödülü gibi ödüller kazandı.

Fransa'da fotoğrafçılık eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Gerede, moda ve portre fotoğrafçılığı yaptı. Elle, Marie Claire ve Harper's Bazaar gibi prestijli dergilerle çalıştı ve "sosyetik fotoğrafçı" olarak tanındı. İlk kişisel sergisini 2010 yılında İstanbul'da açan Gerede, "Teslimiyet" başlıklı sergisinde kadınların hayatına dair konuları ele aldı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla İzmir'de "Aşk Töre(n)leri" isimli bir fotoğraf sergisi açtı.

1999 yılında fotoğrafçı Koray Erkaya ile evlenen Bennu Gerede, bu evliliğinden üç çocuk sahibi oldu. Çift 2006 yılında boşandı. 2007'de fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu ile ilişkisi oldu ve dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi. 2010 yılında Cem Büyükhanlı ile ikinci evliliğini yaptı, ancak bu evlilik de 2011 yılında son buldu. Büyükhanlı, 7 Eylül 2023 tarihinde vefat etti.

Gerede, 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı. 2015 yılında "Bennu Yüz 25" adlı kitabını yayımladı. 2017'de çocuklarıyla Endonezya'ya taşındı, iki yıl Bali adasında yaşadıktan sonra Türkiye'ye geri döndü.