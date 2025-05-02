Türk Ocakları Yozgat Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, 3 Mayıs’ın Türk milletinin birlik ve beraberliğine adanmış bir gün olduğunu vurgulayan Çınarer, şu ifadeleri kullandı: "Bugün, yüreğimizi kuşatan gurur ve hüznü bir arada yaşıyoruz. 3 Mayıs Türkçüler Günü. Bu anlamlı gün, Türk milletinin birlik ve beraberliğine adanmışlığın, Türkçülük mefkûresinin ve Türk milliyetçiliğinin ışığını yakan büyük ruhların anısına kutlanırken, aynı zamanda tarihimize kazınan acı hatıraları da tazeliyor."

Çınarer, 3 Mayıs’ın Türk gençliğinin mücadele azmi ve millî değerlere sahip çıkma bilinci açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Türk Milliyetçilerinin, karşılaştıkları acımasız muamele ve haksızlıklara rağmen dimdik ayakta durarak Türk milletinin onurunu korumak için büyük bir mücadele verdiklerini ifade etti.

Türk Ocakları olarak, Ziya Gökalp’in "Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan" düsturuyla bu büyük mücadelenin yılmaz ferdi olmaya devam ettiklerini belirten Çınarer, şunları ekledi: "Varlığımızı, Türk varlığına armağan etmeye her daim hazırız."

Çınarer, mesajını, "Bu vesileyle tüm Türk milliyetçilerinin 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutluyor, dönemin mağdurları olan dava insanlarını rahmet ve minnetle anıyor, daha insani bir medeniyet inşası yolunda başarıya ulaşmamız için yardımcı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!" diyerek tamamladı.