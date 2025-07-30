Galatasaraylı eski futbolcu 'Papen' lakaplı Mustafa Kocabey, KKTC takımı Türk Ocağı Limasol'un sportif direktörü oldu.

Papen Mustafa lakaplı eski futbolcu Mustafa Kocabey, Türk Ocağı Limasol'un sportif direktörü oldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray, Kocaelispor, Yozgatspor, Kayserispor ve İstanbulspor formalarıyla attığı gollerle hafızalara kazınan, futbol tutkusunu sahadan yönetime taşıyan Mustafa Kocabey, namı diğer Papen Mustafa, Türk Ocağı Limasol'un yeni sportif direktörü oldu" denildi.

Kocabey ise yeni göreviyle ilgili, "Başkan Av. Mustafa Şener ve Disiplin Kurulu Başkanı pilot Bekir Kasapoğlu'na beni böyle köklü bir kulübe kazandırdığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA