15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında dönemin eski Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi, Gölbaşı'ndaki özel kuvvetler karargahını ele geçirmek için yanındaki FETÖ'cülerle yolda idi.

Bunu öğrenen dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı telefona sarıldı.

Karşısındaki ses, 20 yıllık askeri, silah arkadaşı Başçavuş Ömer Halisdemir idi. Hayatının en zor cümleleri döküldü Aksakallı'nın ağzından.

"Ömer, Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir, onu, karargaha girmeden öldür. Hakkını da helal et"

"Baş üstüne komutanım" dedi Ömer Başçavuş ve beylik tabancasını çıkararak bir an bile tereddüt etmeden Semih Terzi'yi vurdu. Milletine ihanet eden FETÖ'cü general yere yığıldı.

17 kurşunla şehit olan Halisdemir, sadece darbe girişimin seyrini değil, milletin kaderini de değiştirdi.

Darbeci hain Semih Terzi'ye ilk kurşunu sıktığı yere anıtı yapıldı.

Adı üniversiteye, okullara, caddelere, sokaklara verildi

Aradan geçen yıllar onu unutturamadı. Adı üniversiteye, okullara, caddelere, sokaklara verildi.