1921 kışında, İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşırken, zorlu hava koşullarında şehit düşen Şerife Bacı, kadınların savaş dönemindeki fedakarlıklarının en güçlü temsilcisi olarak kabul edilmektedir.

Şerife Bacı, Kastamonu'nun Seydiler ilçesine bağlı Satı Köyü'nde 1900'lerin başında dünyaya geldi. Kurtuluş Savaşı sırasında, deniz yoluyla İnebolu'ya getirilen cephaneyi cepheye ulaştırmak üzere görevlendirilen Şerife Bacı, kağnısı ile mühimmat taşıdığı sırada zorlu kış şartlarına dayanamayarak donarak hayatını kaybetti. Yanında bulunan birkaç aylık kızı ve cephaneleri korumak için kağnısının üzerine abanmış vaziyette bulundu.

Şerife Bacı'nın cenazesi, üzerinde Seydilerli olduğu belirtilen kıyafetler bulunduğu için Seydiler'e nakledildi; ancak mezarının yeri ve defni hakkında bilgi bulunmamaktadır. 1972 yılında Kastamonu'da yapılan bir röportajda, Çanakkale gazisi Mustafa Nurettin Peker, Şerife Bacı'nın kızının adının Sıdıka olduğunu ve birkaç yıl önce vefat ettiğini belirtmiştir.

1973 yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yılında, Seydiler Belediyesi tarafından belediye binasının önüne Şerife Bacı'nın rölyefi yerleştirilmiştir. 1990 yılında Kastamonu'ya Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı dikilmiş, 2001 yılında ise İnebolu sahilinde bir park içinde Şehit Şerife Bacı Anıtı açılmıştır. Anıtın plaketinde, anıtın Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman tarafından armağan edildiği belirtilmiştir. 2020 yılında İnebolu'daki anıtın yanına temsilî bir mezar yapılmıştır.

Şerife Bacı'nın adı, Kastamonu, Seydiler ve İnebolu'da Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarını temsil etmektedir. Her yıl 21 Şubat'ta anılan Şerife Bacı'nın anısını yaşatmak amacıyla 2010 yılında Seydiler'de Şehit Şerife Bacı Kültür Evi Yapma ve Yaşatma Derneği kurulmuş ve bir kültürevi oluşturulmuştur. Ayrıca, Cem Akyoldaş'ın yönettiği "İstiklal: Şehit Şerife Bacı" adlı televizyon filmi ve besteci Oğuzhan Balcı'nın Cumhuriyetin 100. yılı için bestelediği "Bir Ulus Uyanıyor" adlı senfoni eserinin beşinci bölümü, Şerife Bacı'nın anısını yaşatmaya devam etmektedir.

Şerife Bacı'nın fedakarlığı ve cesareti, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ve Anadolu kadınlarının vatanseverliğinin en güçlü sembollerinden biri olarak hatırlanmaktadır. Onun hikayesi, vatanseverlik, cesaret ve fedakarlık anlayışının bir örneği olarak gelecek nesillere aktarılmaktadır.