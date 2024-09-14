İlk yardım eğitimleriyle yüzbinlerce kişiye hayat kurtaran beceriler kazandıran Kızılay, Dünya İlk Yardım Günü’nde herkesi hayat kurtaran ilk yardım eğitimi almaya davet ediyor.

Bu önemli günde Kızılay, ilk yardımın günlük yaşamın yanı sıra spor gibi fiziksel aktivitelerin yoğun olduğu alanlarda da kritik bir öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Trafikte, evde, iş yerlerinde, spor programları ve okullarda her gün şahit olduğumuz onlarca kaza meydana gelebiliyor. Düşme ve çarpmalar, kesikler, kırıklar, kanama, yabancı cisimlerle boğulma veya tıkanma, suda boğulma, zehirlenme, yanıklar, elektrik çarpması ve ateşli silah yaralanmaları gibi kaza ve acil durumlarda ilk yardım bilmek ise hayat kurtarıyor. Tüm yaş gruplarını hedef alan 2024 Dünya İlk Yardım Günü'nün teması ise ilk yardım ve spor olarak belirlendi. Seçilen bu tema, ilk yardımın spor ortamlarındaki kritik rolünü vurguluyor.

SPORDA İLK YARDIM

İlk yardım, acil bir durum ya da kaza anında tıbbi yardım gelene kadar yapılan basit ama etkili müdahaleleri kapsar. Acil durumlar ve kazalarla günlük hayatta, çalışma ortamında veya spor yaparken karşılaşılabiliyor. İlk yardımı hayatın her alanına konumlandırmak için çalışan Kızılay, bu yıl Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla sporda ilk yardımın hayati rolüne dikkat çekti. Spor yaralanmaları aniden ortaya çıkabilir ve doğru bir ilk yardım müdahalesi ciddi sakatlıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

Kişi kendini sağlıklı hissetse bile, parklarda ve spor salonlarında yapılan egzersizler sırasında burkulmalar, kırıklar, bayılmalar ve kalp krizi gibi acil durumlar yaşanabiliyor. Doğru zamanda yapılan ilk yardım müdahaleleri, spor yapanların sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Kızılay’ın sunduğu ilk yardım eğitim programlarında, spor yaralanmalarına yönelik ilk yardım teknikleri de kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Bu eğitimler sayesinde bireyler, sadece gündelik hayatta değil, spor esnasında karşılaşabilecekleri acil durumlarda da bilinçli ve hızlı müdahalelerde bulunabilme kapasitesine ulaşıyor.

ANTRENÖR ADAYLARINA İLK YARDIM EĞİTİMİ

İlk yardımın hayat kurtarıcı etkisini her zaman hatırlatan Kızılay, geliştirdiği eğitim modelleri, kitapçık, animasyon, eğitim filmleri gibi kaynak materyalleri ve uzman eğitmenleriyle bugüne kadar 475 bin 768 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 933 bin 460 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi.

Türk Kızılay 22 ilde 29 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile Futbol, Voleybol, Hentbol, Bisiklet, İzcilik, Tenis, Judo, Okçuluk başta olmak üzere birçok Federasyon bünyesindeki antrenör adaylarına da ilk yardım eğitimi veriyor.

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜ’NÜN ANLAMI NEDİR?

Dünya İlk Yardım Günü, ilk yardım bilincini artırmak amacıyla Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından 2000 yılında ilan edilmiş olup, her yıl Eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanıyor. Bu özel günle insanların hayat kurtarıcı bilgi ve beceriler kazanmasını teşvik etmek ve ilk yardım farkındalığı oluşturmak amaçlanıyor. Ülkemizde ilk yardım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve tüm bireyleri ilk yardım konusunda eğitmek amacıyla Kızılay da ilk yardım eğitimleri gerçekleştiriyor. Ayrıca Kızılay, Dünya İlk Yardım Günü’nde etkinlikler düzenleyerek ilk yardım konusunda bireylerin ve toplulukların daha bilinçli olmasını sağlamak için çalışıyor.