Yeni eğitim öğretim dönemi için yardımlarına başlayan Kızılay, yaklaşık 77 milyon liralık yardımla 85 bin öğrenciye destek oluyor. Kızılay hazırladığı destek programıyla öğrencilerin eğitim yolculuğuna nakdi yardım, burs, kırtasiye malzemesi, eğitim materyali, çevrimiçi hazırlık ve merkezlerinde düzenleyeceği mesleki kurslar ile çeşitli eğitim çalışmalarıyla destek sağlıyor.

Yeni eğitim öğretim dönemi için yardım programını hazırlayan Kızılay, vereceği desteklerle öğrencilerin sadece hedeflerine odaklanması için çalışıyor. Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen şehirlerde düzenli olarak öğrencilere destek olan Kızılay, yetim destek programıyla nakdi destek veriyor, uzman eğitmenleri, psikologları eşliğinde eğitim ve yönlendirme çalışmaları yapıyor, kırtasiye gibi gerekli olan malzemeleri ulaştırıyor, Kızılay 100. Yıl Kütüphaneleriyle kurs ve eğitim materyali desteği sağlarken teknoloji gereksinimleri karşılıyor. Deprem bölgesine uyguladığı özel yardım programının yanında ülke genelindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere de destek veren Kızılay, afet bölgesi dışındaki eğitim yardımlarıyla yaklaşık 77 milyon lira tutarında sağlanan desteklerle 85 bin öğrencinin ihtiyacına çözüm sunuyor.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ YETİMLERE DÜZENLİ EĞİTİM DESTEĞİ

Deprem bölgesinde ilk andan bu yana yardım programlarını gerçekleştiren Kızılay, yetim ve öksüz çocuklar için hazırladığı Yetim Destek Programıyla düzenli eğitim desteği veriyor. İhtiyaç tespiti sonrası belirlenen 532 çocuğa her ay düzenli olarak 2 bin lira nakdi destek sağlayan Kızılay, programın başlangıcından bu yana 3 bin 200 yetim ve öksüz çocuğa 14.8 Milyon liralık destek gerçekleştirdi. Deprem bölgesindeki öğrenciler için 3 bin kırtasiye paketi hazırlayan Kızılay, çocukların eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenen öğrenim desteklerinin yanı sıra teknolojik gereksinimlere çözümler sunuyor ve mesleki kurslar düzenliyor.

EĞİTİM YARDIMLARI İHTİYACA GÖRE BELİRLENİYOR

Yıl boyunca gerçekleştirdiği eğitim yardımlarını duyulan ihtiyaca göre belirleyen Kızılay, eğitim öğretim dönemi boyunca kendi belirledikleri ihtiyaçları karşılamaları adına öğrencilere burs ve nakdi yardım programları uyguluyor. Kızılay, kırtasiye ve eğitim materyali yardımlarını ise şubelerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor. Lise ve üniversitelere giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere ise çevrimiçi hazırlık platformlarıyla konu anlatımları, test ve deneme sınavları imkânı sunuluyor.

ÖZEL ÖĞRENCİLERE UYGUN SINIFLAR YAPILIYOR

Türk Kızılay, doğumlarından itibaren yaşıtlarına göre pek çok konuda destek ve bakıma daha fazla ihtiyacı olan otizmli, Down sendromlu veya zihinsel engelli özel çocukların eğitimleri için ihtiyaç duyulan bölgelerde 'Özel Eğitim Sınıflarını' tefriş ederek hizmete sunuyor.