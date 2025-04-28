1899 yılında İstanbul Heybeliada’da dünyaya gelen Kâğıtçı, Türkiye’de ilk kâğıt, karton, ambalaj kâğıdı, gazete kâğıdı ve sigara kâğıdı üretecek fabrikanın kuruluşuna liderlik etti.

İstanbul Darülfünunu Kimya Bölümü'nden mezun olduktan sonra Almanya ve Fransa’da kâğıt mühendisliği eğitimi alan Kâğıtçı, 1927 yılında Türkiye’ye dönerek ulusal bir kâğıt sanayisinin gerekliliğini savundu. Yazıları ve konferanslarıyla dikkat çeken Kâğıtçı, 1934 yılında İzmit'te kurulan Sümerbank Selüloz ve Kâğıt Fabrikası'nın kuruluş çalışmalarını yönetti ve fabrikanın kurucu müdürlüğünü üstlendi.

18 Nisan 1936’da ilk üretimini gerçekleştiren fabrika, Türkiye’nin sanayileşme hamlesinin simgelerinden biri oldu. 1941 yılında Sümerbank’taki görevinden ayrılan Mehmed Ali Kâğıtçı, ilerleyen yıllarda da bilimsel çalışmalarıyla kâğıt sanayisinin gelişimine katkıda bulunmaya devam etti. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde dersler vererek bilgi ve tecrübelerini genç nesillere aktardı.

Hayatı boyunca birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan Kâğıtçı, 1963 yılında Almanya Baden-Baden’de uluslararası "Altın Şeref Yüzüğü" ile onurlandırıldı. 1 Ekim 1982'de Heybeliada'daki evinde hayata veda eden Kâğıtçı, eserleri ve hizmetleriyle Türkiye'nin sanayi tarihinde unutulmaz bir yer edindi.