Türk-İş Nisan 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Yapılan araştırmalar çerçevesinde Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması kapsayan açlık sınırı Mart ayında 9 bin 590 lirayken, Nisan ayında 10 bin 135 lira yükseldi.



YOKSULLUK SINIRI NİSAN AYINDA 33 BİN 14 LİRA OLDU

Gıda harcaması ile giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise Mart'ta 31 bin 240 lirayken Nisan ayında 33 bin 14 lira oldu. Bekar bir çalışanın aylık toplam yaşama maliyeti ise Nisan'da 13 bin 165 liraya ulaştı.



DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN GIDA İÇİN YAPMASI GEREKEN ASGARİ HARCAMA TUTARI, YÜZDE 5,67 ORANINDA GERÇEKLEŞTİ

Gene Türk-İş’in açıkladığı verilere göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 5,67 oranında gerçekleşti. Dört aylık değişim oranı yüzde 24,65 oranında olurken, son 12 aylık değişim oranı ise yüzde 90,38 olarak oldu. 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 115,74 olarak hesaplandı.



BALIK 140 LİRAYI, DANA ETİ 300 LİRAYI, KUZU ETİ İSE 350 LİRAYI GEÇEREK REKOR KIRDI

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Nisan 2023 itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu grupta yüksek fiyat artışları yaşandı. Bu gruptaki ortalamada ilk kez balık 140 lirayı, dana eti 300 lirayı, kuzu eti ise 350 lirayı geçerek rekor kırdı. Yumurtanın tanesi 3,5 dayandı. Bir ayda balık, kuzu, dana, tavuk, yumurta fiyatı sırasıyla yüzde 9, yüzde 21, yüzde 25, yüzde 11 ve yüzde 3 zamlandı. 15 Nisan’da başlayan açık deniz av yasaklarının başlamasıyla tezgâhlarda balık çeşitliliği azaldı. Yeşil mercimek değişmezken kırmızı mercimeğin ortalama kilogram fiyatı yüzde 5 geriledi. Nohudun fiyatı sınırlı düzeyde düşerken kuru fasulyenin fiyatı yüzde 3, yağlı tohumların yüzde 8 oranında arttı.



SEBZE VE MEYVEDE AYLIK YÜZDE 15-20 ARTIŞ

Bir ayda pirinç ve un fiyatlarında sınırlı düzeyde artış gözlemlendi. Bulgur yüzde 4, makarna yüzde 5 zamlandı. İrmik fiyatı yüzde 4 düştü. Ramazan ayı sonrası, Ankara'da ekmek fiyatı bu ay değişmedi. Taze sebze-meyve grubunda ise, semt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları sırasıyla yüzde 20, yüzde 15 arttı. İHA