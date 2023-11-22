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Türkiye'de 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nü içine alan 20-26 Kasım haftası Ağız ve Diş Sağlığı haftası olarak kutlanıyor. Akademik gücünü Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin tecrübeli kadrosundan alan Üsküdar Diş Hastanesi’ndeki basın buluşmasında; koruyucu diş hekimliği alanında Türkiye’de alınması gereken önlemler, sağlık sisteminin en önemli sorunlarından biri olan “Çocuklar ve özel gereksinimli bireyler” için diş tedavilerine yönelik multidisipliner tedavi süreci de ele alındı.

Basın buluşmasında konuşan Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yumuşhan Günay, Üsküdar Diş Hastanesi’nin Anadolu Yakasında teşhis, tedavi ve sunduğu teknolojik imkânlarla en kapsamlı diş hastanesi olduğunu dile getirerek, SGK anlaşması da bulunan hastanenin bölge ve bölge dışındaki tüm hastalara erişilebilir bir tedavi hizmeti sunduğunu ifade etti.

Hastanede, hasta odaklı koruyucu hekimlik anlayışı ile bebeklikten yetişkinliğe kadar tüm ağız sağlığı sürecinin uzmanlarca takip edildiğini ifade eden Günay, koruyucu diş hekimliğinin önemini anlattı. Prof. Dr. Günay, "Koruyucu hekimlik her pozisyonda her statüde birinci öncelikli olarak düşünmesi gereken bir meslek disiplini ve meslek yaklaşımı hatta meslek refleksi. Bütün ömür boyu hastaya verilmesi gereken bir hassasiyet. Biz koruyucu diş hekimliğini şöyle tarif ediyoruz. Planlı hamilelik öncesi dönemden başlayan ve doğan çocuğu bir ömür boyu ele alan ve programlayan diş hekimliği yaklaşımına koruyucu diş hekimliği diyoruz. Çürük endeksimiz çok yüksek. Hastalar ve hekimler en az 6 ayda 1 diş hekimine başvurmalı ki çürük olmadan önlem alabilelim" dedi.

Prof. Dr. Günay, yaşlı popülasyonun arttığını ve geriatrik diş kliniği konseptinin de artık gündeme geldiğini söyleyerek, çene ve yüz bölgesinde kaybı olan hastalar için de defekt protez kliniğinin var olduğunu belirtti.

Çeneyi açamama, kapayamama, diş sıkma gibi hastalıkların da tedavi edildiğini anlatan Prof. Dr. Günay, diş sıkma sorununun küçük yaşlardan itibaren görüldüğünü ifade ederek diş sıkma probleminin strese bağlı olarak çağımızın hastalığı olduğunu söyledi.

DAHA HIZLI VE KONFORLU BİR ŞEKİLDE DİŞ RESTORASYONLARI YAPILABİLİYOR

Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz da hastane bünyesinde yer alan yeni teknoloji cihazlar hakkında bilgi vererek, İntraoral tarayıcıların, diş hekimlerine hastaların ağızlarını dijital olarak tarayarak üç boyutlu modeller oluşturma imkanı sağladığını, bu sayede geleneksel alçı kalıplarının kullanılması gereksinimi ortadan kalkarak daha hızlı, daha doğru ve daha konforlu bir şekilde diş restorasyonları yapılabildiğini anlattı.

KUVVET UYGULAYARAK DİŞ FIRÇALAMAK DİŞLERE AKSİNE HASAR VERİYOR

Türk insanının yüzde 80’nin diş fırçalamayı bilmediğini söyleyen Dr. İbrahim Berk Bellaz, kuvvet uygulayarak, bastırarak diş fırçalamanın aksine dişleri beyazlatmadığını hasar verdiğinin altını çizerek dişlerde özellikle asitli içecekler nedeniyle 40 yaşını geçtikten sonra yapısal aşınmaların görüldüğünü, bu nedenle protezlerin sadece estetik amaçlı değil ağız ve diş sağlığının devamı açısından faydasının olduğunu kaydetti.