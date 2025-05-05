29 Nisan'da rahatsızlanarak Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi'ne kaldırılan Top, burada üç gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Sanatçının vefat haberini, yakın dostu ve sanatçı Sabahat Akkiraz sosyal medya hesabından duyurdu. Akkiraz paylaşımında, “Ustamız, büyüğümüz Yavuz Top hakka yürüdü. Her ölüm erken ölüm. Güle güle Yavuz abi. Çok üzgünüm” ifadelerine yer verdi.

Top için 3 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi. Törenin ardından sanatçının cenazesi Kartal Cemevi'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

YAVUZ TOP KİMDİR?

1 Ocak 1950’de Erzincan’ın Tercan ilçesinde doğan Yavuz Top, küçük yaşlarda halk müziğine ve bağlamaya ilgi duymaya başladı. İlk bağlama eğitimini Aşık Daimi’den alan Top, henüz 7 yaşında enstrüman çalmaya başladı.

1967 yılında TRT’nin açtığı sınavı kazanarak İstanbul Radyosu’nda bağlama sanatçısı olarak göreve başlayan Top, 1970’li yıllarda kurduğu orkestra ile Türkiye’de ilk defa çoksesli halk müziği denemelerine öncülük etti. Batı müziğinde kontrbasa denk gelen yaylı kopuz (ıklığ) ve bas bağlama gibi enstrümanları halk müziğine uyarlayarak alandaki önemli boşlukları doldurdu.

1976’dan itibaren konservatuvarda bağlama eğitmenliği yapan sanatçı, ilerleyen yıllarda kendi müzik okulunu kurarak çok sayıda genç sanatçının yetişmesine katkı sundu. Aynı zamanda Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Muhlis Akarsu ile birlikte yürüttüğü "Muhabbet" çalışmalarında da yer aldı; bu projeler 1980 sonrası halk müziğinin yaygınlaşmasında etkili oldu.

Top, “Hazan Değdi”, “Tamburam Rebab Oldu” ve “Yarenler Ecel Gelmeden” gibi eserlerle tanınıyordu. Sanat yaşamı boyunca sekiz kişisel albüm yayımlayan sanatçı, çeşitli projelerde müzik yönetmenliği görevini de üstlendi.

Yavuz Top, Kültür Bakanlığı bünyesinde solist sanatçı olarak da görev yapmış, ayrıca Ulusal Kanal’da yayınlanan “Gahi Saz, Gahi Söz” adlı programla izleyiciyle buluşmuştu.