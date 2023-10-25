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Arnavutluk’ta düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde serbest stil 92 kilogramda Muhammed Gimri, final müsabakasında Avrupa Gençler Şampiyonası finalisti Moldovalı Ion Demian’ı 4-3 mağlup ederek U23 Dünya Şampiyonası tarihinde serbest stilde ilk kez Dünya şampiyonu olarak tarihe altın harflerle adını yazdırdı.

U23 Serbest Güreş Milli Takımı en son 2021 yılında Belgrad’da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda ve 2022 yılında Pontevedra’da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyona’sında Dünya beşincisi olmuştu.

Muhammed Gimri’den gelen tarihi başarının ardından, 125 kilogramda Adil Mısırcı, Dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nın üçüncü gününde ise 97 kilogramda mücadele eden Oktay Çiftçi bronz madalyanın sahibi olurken, 65 kilogramda Abdullah Toprak bronz madalyayı boynuna taktı. Böylece milliler, şampiyonayı takım olarak ikinci olarak tamamladı.