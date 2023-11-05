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Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan söz konusu Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, gıdaya kasten ilave edilmediği halde birincil üretim aşaması dahil gıdanın üretim, imalat, işleme veya muhafaza aşamalarında ya da çevresel bulaşma sonucu gıdada bulunabilen bulaşanlar için maksimum limitler belirlendi.

Bu arada yönetmelikte yer almayan ancak bilimsel çalışmalar sonucu gıda güvenilirliğini tehdit edeceği ortaya konulan bulaşanlar için, Bakanlığın talimatlarıyla gıda işletmelerinin önlem almaları sağlanması hedeflendi.

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