TEV yurt bursu başvuruları 15-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacakken, üniversite burslarına ilişkin detaylar da netlik kazandı. Başvurular, TEV'in resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ VE KATEGORİLER

Meslek Lisesi Bursu: 9 Eylül - 1 Kasım 2024

Üniversite Bursu: 16 Eylül - 11 Ekim 2024

Üstün Başarı Bursu: 2 Eylül - 4 Ekim 2024

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 21 Ekim - 8 Kasım 2024

Üstün Başarı Sanat Bursu: 23 Eylül - 18 Ekim 2024

BURS MİKTARLARI

TEV, burs programı kapsamında üniversite öğrencilerine aylık 4.500 TL, meslek lisesi öğrencilerine 2.200 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.750 TL, doktora öğrencilerine 9.000 TL ve üstün başarılı öğrencilere ise 9.000 TL burs verecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

Başvurular, TEV'in bursiyer portalı olan http://bursiyer.tev.org.tr üzerinden alınacak. Başvurular sadece çevrimiçi olarak kabul edilecek ve adayların bizzat başvuruda bulunması mümkün olmayacak. Başvuru formunda adayların ekonomik durumu, eğitim bilgileri ve kişisel bilgileri yer alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyaç duymak.

Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan geri ödemeli öğrenim kredisi kabul edilmektedir).

Ara sınıflarda genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,40 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 62) olmalıdır. Başarısız ders sayısı dikkate alınmaz.

Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerin bu geçişi belgelendirmeleri gerekmektedir.

DGS ile yerleşen öğrencilerin iki yıllık mezuniyet ortalaması en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olmalıdır.

İkinci öğretim öğrencilerinin ikinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel not ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.