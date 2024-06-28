Şube Başkanı Kabayel, önümüzdeki hafta mecliste görüşülmeye başlanacak Öğretmenlik Meslek Kanununun eksik bulduğu yerlerini kamuoyu ve siyasetçilerle paylaşarak meclis aşamasında öğretmenlerin itibarını artıracak şekilde düzenlenmesi için çaba sarf etmeye devam ettiğini söyledi. Türk Eğitim Sen olarak hukuksal mücadeleye devam etiklerini belirten Kabayel, yayınlanan taslakta daha önceki taslaktaki değişikliği hatırlatıp “Şaka mısınız siz” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

Kabayel yaptığı açıklamada, “ÖMK’nın ilk taslağında 30 bin olan gösterge rakamı 18 bin 650’ye düşürülmüş. Bu durumda Milli Eğitim Akademisine alınacak öğretmenlere verilecek ücret 14 bin 174 liraya tekabül ediyor. Resmen öğretmenlerimizle dalga geçiyorsunuz! 30 ile topladığınız bu öğretmenlerimizin; 14 bin 174 lira ile ulaşım, kira, beslenme, eğitim ve diğer temel giderlerini karşılamak için nasıl bir mucizevî maharet sergilemelerini bekliyorsunuz? Bir yandan öğretmenin niteliğini ve saygınlığını artıracağız iddiasıyla ortaya çıkıyorsunuz, diğer yandan öğretmenlerimizi asgari ücretin altında modern köle haline getirerek mesleğin itibarına en büyük darbeyi vuruyorsunuz! Kendinize gelin! Gelin, bu sevdadan vazgeçin ve öğretmen olmak için yıllarını vermiş ve KPSS’de başarılı olmuş meslektaşlarımızı doğrudan göreve başlatın” dedi.