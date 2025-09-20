Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, YEĞİTEK okul sorumlusu öğretmenlerin ilave ek ders ücreti alması için talepte bulunduklarını söyledi.

Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, YEĞİTEK okul sorumlusu olarak görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı talepte bulunduklarını açıkladı.

Kabayel, bilişim teknolojileri rehberliği görevlendirmesinin YEĞİTEK okul sorumlusu olarak değiştirilmesiyle öğretmenlerin maddi olarak büyük hak kaybına uğradığını belirtti.

Kabayel, bu öğretmenlerin görevlendirildikleri saatler dışında da sosyal etkinlikler kapsamında kulüp faaliyetleri, nöbet ve belleticilik görevlerini yapabilmeleri gerektiğini vurguladı.

Türk Eğitim Sen olarak konuyla ilgili daha önce açtıkları davaya değinen Kabayel, “Ankara 12. İdare Mahkemesi 2024/214 E., 2024/1085 K. sayılı kararıyla işlem iptal edilmiştir. Bu karar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından da kesinleştirilmiştir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “YEĞİTEK Okul Sorumlusu Görevlendirme Esasları” başlıklı açıklamasında ek ders ücretlerinin hesaplanmasına ilişkin hususların yeterince açık olmadığını dile getiren Kabayel, “Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunarak, öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi, ek ders ücretlerinin somut ve net açıklamalarla düzenlenmesi ve okul sorumlusu öğretmenlerin sosyal etkinlik görevlerini üstlenebilmeleri yönünde talepte bulunduk” ifadelerini kullandı.