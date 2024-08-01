Fatma Aliye, 1862 yılında İstanbul’da doğmuş olup, Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak bilinir. Tanzimat Dönemi'nden 2. Meşrutiyet'e uzanan dönemde, roman, felsefe, İslam, kadın hakları ve tarih konularında eserler vermiş bir yazar, çevirmen ve aktivisttir.

FATMA ALİYE'NİN HAYATI

Fatma Aliye, 9 Ekim 1862'de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ünlü tarihçi Ahmed Cevdet Paşa ve Adviye Hanım’ın kızıdır. Ağabeyi Ali Sedat Bey'in evde özel eğitim almasıyla kendini geliştirmiş ve Fransızca öğrenmiştir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Gazi Osman Paşa’nın yeğeni Kolağası Faik Bey ile evlenmiş ve bu evlilikten dört kızı olmuştur. Eşinin evde kitap okuma yasağının ardından, izniyle çevirilere başlamıştır.

Edebi kariyerine 1889 yılında George Ohnet'in "Volonté" adlı romanını "Meram" adıyla çevirmesiyle başlamıştır. Babasının ilgisini çekmiş ve Ahmed Mithat Efendi'nin manevi kızı olmuştur. 1892'de ilk romanı "Muhadarat"ı yayımlamış, 1899'da Halep’te yaşadığı kadınları anlattığı "Udi" adlı romanını çıkarmıştır. "Bir Osmanlı Kadın Yazarın Doğuşu" adlı kitabı, ününü artırmıştır.

Fatma Aliye, 1897’de Osmanlı-Yunan Savaşı'nda yaralanan askerlere yardım amacıyla yazılar yazmış ve 13 Temmuz 1936'da İstanbul’da vefat etmiştir. Cenazesi Feriköy Mezarlığı'na defnedilmiştir.

FATMA ALİYE'NİN EDEBİYATI VE ÖNEMİ

Fatma Aliye, Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak tanınır. Eserlerinde kadın hakları, sosyal adalet ve eğitimin önemini vurgulamıştır. "Muhadarat" ve "Udi" adlı romanları, kadınların aile ve toplum içindeki yerini ele alır. Kadın haklarını savunmuş ve dönemin sosyal sorunlarına ışık tutmuştur.

KADIN HAKLARI VE AKTİVİZMİ

Fatma Aliye, kadın hakları konusunda aktif bir savunucu olmuştur. Eserleri ve yaşam tarzı, kadınların toplumda daha aktif rol oynamalarını teşvik etmiştir. Kadın haklarını savunmak amacıyla dernekler kurmuş ve çeşitli yardım cemiyetlerinde yer almıştır.

FATMA ALİYE'NİN POPÜLER KÜLTÜRDEKİ YERİ

Fatma Aliye'nin adı, İstanbul Beyoğlu ve Ankara Çankaya'da bazı sokaklarda yaşatılmaktadır. 2009 yılında tedavüle sürülen 50 Türk Lirası'nın arkasında portresi yer almıştır.

FATMA ALİYE'NİN EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

Fatma Aliye’nin edebi kariyeri, gazetelerde yazdığı imzasız yazılarla başlamıştır. "Mütercim-i Meram" takma adını kullanmış ve şiir, düzyazı ve roman türlerinde eserler vermiştir. Ahmet Mithat Efendi’nin etkisiyle toplumsal konuları işleyen Fatma Aliye, Tanzimat ve Servetifünun edebiyatının izlerini taşır. Eserlerinde kadın eğitimi, eşitlik, cariyelik ve kölelik gibi konulara yer vermiştir.

FATMA ALİYE'NİN ESERLERİ

Fatma Aliye'nin bilinen 13 eseri bulunmaktadır. Öne çıkan romanları arasında "Muhadarat," "Udi," "Hayal ve Hakikat," ve "Enin" yer alır. Çevirileri arasında "Meram," tarih ve yaşam öyküsü üzerine eserleri arasında "Namdaran-ı Zenan-ı İslamiyan" ve "Kosova Zaferi" bulunur.

FATMA ALİYE'NİN ESER ÖZELLİKLERİ

Fatma Aliye'nin eserleri, kadın sorunlarına sosyal fayda bakış açısıyla yaklaşır ve eğitimli annelerin çocuklarını daha iyi yetiştirdiğini vurgular. Eserlerinde evliliğin, aile ilişkilerinin ve kadın-erkek eşitliğinin yanı sıra cariyelik ve kölelik konularına da yer verir.

FATMA ALİYE'NİN DÖNEMİ VE ÇALIŞMALARI

Fatma Aliye, Tanzimat Dönemi'nin ilk kadın yazarlarından biridir. Üzerine yapılan çalışmalar arasında Hüseyin Kahya'nın "Fatma Aliye Hanım Hayatı Sanatı ve Udi Romanı" tezi ve Fatma Karabıyık Barbarosoğlu'nun biyografik romanı "Uzak Ülke" bulunmaktadır. Ayrıca, Murathan Mungan'ın "Son İstanbul" adlı eserinde yer alan kadın kahraman Fatma Aliye'dir. 2015’te İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından düzenlenen Fatma Aliye Sempozyumu da bu çalışmalar arasındadır.