12-13-14 Eylül 2023 tarihleri arasında ABD’nin New Jersey eyaletinde düzenlenecek World Ecommerce Forum USA etkinliği için hazırlıklar devam ediyor. WORLDEF Başkanı Ömer Nart, ABD’de düzenleyecekleri e-ticaret etkinliğinde Türk e-ticaret markalarının global firmalarla bir araya gelerek ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı bulacağını söyledi. Nart, “Tüm zorluklara, kur artışlarına ve sıkıntılara rağmen olumsuz şartlara boyun eğmedik, şartların boynunu büktük ve Amerika’da ilk defa World Ecommerce Forum yapıyoruz” dedi.

DigitalCommerce360’ın verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) e-ticaret hacmi, 2022 yılında 1 trilyon doları aştı. Aynı yıl ülkede e-ticaret penetrasyonu yüzde 21’lik bir büyüme kaydetti. 2027 yılında ABD e-ticaret gelirlerinin 2 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Ülkede perakende satışların yüzde 16’sı online olarak gerçekleşiyor. Ayrıca; dünyanın en büyük e-ticaret pazaryerlerini bünyesinde barındıran ABD’de e-ticaret pazarı, e-ticaret perakendecilerine önemli fırsatlar vadediyor.

Bu noktada Türk ve Amerikalı e-ticaret paydaşlarını bir araya getirecek etkinlik dikkat çekiyor. WORLDEF, Türk e-ticaret markalarını Amerika’daki paydaşlarını buluşturmaya hazırlanıyor. WORLDEF Başkanı Ömer Nart, 12-13-14 Eylül 2023 tarihleri arasında New Jersey’de düzenlenecek “World Ecommerce Forum USA” e-ticaret etkinliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Perakendeciler, yurt dışında hızlı büyümek için e-ticarete yöneldi”

E-ticaret ekosistemindeki gelişmelerin perakende markalarının iştahını kabarttığını belirten Ömer Nart, şunları söyledi: “KOBİ’ler, e-ticaret ve e-ihracat ile global pazarlarda yer almanın yollarını arıyor. Enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları gibi risklerden korunmak isteyen perakendeciler, yurt dışında hızlı büyümek için projeksiyonlarını e-ticarete yöneltti. Genel ticaretteki payını her geçen gün artıran e-ticaret tüketici davranışlarını dönüştürürken, perakende sektörü bu dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyor. Bu noktada global e-ticaret etkinliklerimiz önemli bir misyon üstleniyor.”

“ABD, dijital ekonomide gelişmek isteyen işletmelere dinamik bir ortam sunuyor”

Ömer Nart, “World Ecommerce Forum etkinlikleri ile Türk e-ticaret ekosisteminin gelişmesini hedefliyoruz. Ayrıca, Türkiye ekonomisine e-ihracat ile katkı sunmak üzere sektörün paydaşlarını bir araya getiriyoruz” sözlerini kaydetti.

Dünyanın en büyük ikinci e-ticaret pazarı olan ABD’de Türk e-ticaret markaları için önemli fırsatlar sunan etkinlikte farklı sektörlerden paydaşların buluşacağını vurgulayan Nart, şunları ifade etti: “World Ecommerce Forum etkinliklerimizi Amerika’ya taşıyoruz. Geçtiğimiz ay onuncusunu düzenlemiştik; eylül ayında 11. forum etkinliğinde Amerika’dayız” ifadelerini kullandı.

Ömer Nart, dijital ekonomide işletmeler için büyük avantajlar barındıran ABD’nin teknolojiye hakim tüketici tabanı, gelişmiş altyapısı ve e-ticaret ruhuyla dijital ekonomide gelişmek isteyen işletmeler için dinamik bir ortam sunduğunu belirtti. Ayrıca, Amerika’ya e-ihracat için moda, çanta ve aksesuar, ev dekorasyon ürünleri ve organik gıda gibi ürün kategorilerinin popüler olduğunu da sözlerine ekledi.

Amerika’dan sonraki adres Dubai

Türkiye’de e-ticaret ekosisteminden forum için destek beklediklerini ifade eden Ömer Nart, “Forum artık tam anlamıyla global bir etkinlik haline geliyor. Amerika’da bir kıvılcım yakıyoruz. 5-6-7 Aralık 2023 tarihleri arasında ise, Dubai’de World Ecommerce Forum Dubai etkinliği düzenleyeceğiz. 2024 yılında ise çok daha yoğun bir forum takvimi açıklayacağız” sözlerini aktardı. İHA