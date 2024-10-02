Türk çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Yalvaç Ural, 1945 yılında Konya’da dünyaya geldi. Gazeteci ve yazar kimliğiyle tanınan Ural, özellikle çocuklar için yazdığı eserlerle dikkat çekmiştir. Gazetecilik kariyerine Milliyet Gazetesi'nde editör olarak başlayan Ural, 23 yıl boyunca 25 çocuk dergisi yayımladı ve yurt dışında da Türkçe yayınlar için katkıda bulundu.

Yalvaç Ural, eğitim hayatını Türkiye’nin farklı illerinde sürdürdü ve İstanbul Atatürk Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Edebiyata olan ilgisi lise yıllarında başladı ve kariyerinde önemli başarılara imza attı. Çocuklar için yazdığı "Gölcüğün Küçük Avcıları" adlı öyküsü, 1996 yılında Oxford University Press tarafından İngilizceye çevrildi. Ayrıca "Sihirli Pabuçlar" adlı eseri, Hollanda Televizyonu tarafından animasyon serisine dönüştürüldü ve TRT’de yayınlandı.

Yalvaç Ural'ın eserleri sadece Türkiye’de değil, Avrupa ülkelerinde de büyük ilgi gördü. 1995 yılında Avusturya'da Almanca olarak basılan "Korkuluğun Kalbi" kitabı, Almanya’da en çok satanlar listesine girdi. Çocuk edebiyatına olan katkılarıyla uluslararası düzeyde de tanınan Ural, Hollanda'daki 5. Uluslararası Çocuk Şiir Festivali’nde "Dünya Çocuk Şiirinin Şampiyonu" unvanını aldı.

Yalvaç Ural, kariyeri boyunca 65 çocuk kitabı, 4 yetişkin kitabı ve bir şiir kitabı yayımlamıştır. Ayrıca, Dil Derneği tarafından verilen Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü’ne de layık görülen Ural, Türk edebiyatına önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

YALVAÇ URAL KİMDİR?

Doğum Yılı: 1945

Doğum Yeri: Konya

Meslek: Gazeteci, yazar

Önemli Eserler: "Sihirli Pabuçlar", "Gölcüğün Küçük Avcıları", "Korkuluğun Kalbi"

Aldığı Ödüller: Beşir Göğüş Ödülü, Dünya Çocuk Şiirinin Şampiyonu

Çalışma Alanı: Çocuk edebiyatı, gazetecilik