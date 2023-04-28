Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı ilk çeyrek Turizm İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,3 artarak 8 milyar 690 milyon 505 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 20,8'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 503 milyon 255 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 187 milyon 249 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 26,8 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,8 artarak 8 milyon 181 bin 566 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 20,4'ünü 1 milyon 672 bin 332 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 84 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 69 dolar oldu.

Bu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 116,5, paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 83,4, tur hizmetleri harcaması yüzde 82,1 arttı.



Bu çeyrekte ziyaretçiler ülkemizi yüzde 46,6 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 32,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 8,5 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 72,1 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 110,5 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 110,5 artarak 1 milyar 400 milyon 108 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 149 milyon 53 bin dolarını kişisel, 251 milyon 55 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARETİ YÜZDE 99 ARTTI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 99 artarak 2 milyon 69 bin 229 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 677 dolar olarak gerçekleşti. Haber Merkezi