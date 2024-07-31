Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ın danışmanı Faysal İnanır, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Becerikli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Bozok Üniversitesi tarafından bu yıl ekim ayında yapılacak olan 3. Bozok Film Festivali öncesi Rektör Danışmanı Faysal İnanır ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Becerikli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'i ziyaret etti.

Film festivaline ilişkin fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 3. Bozok Film Festivaline davet edildi.

Ziyaret anısına Rektör Danışmanı Faysal İnanır, Sinema Genel Müdürü Birol Güven'e hediye takdim etti.