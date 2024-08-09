Turhan Bozkurt, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden, yazarlarından ve dijital medya içerik üreticilerinden biridir. 1970 yılında İstanbul'da doğan Bozkurt, gazetecilik kariyerinde önemli bir iz bırakmıştır. Meydan gazetesinin eski yazı işleri müdürü ve yazarı olarak tanınan Bozkurt, ekonomi alanında da etkili bir figürdür.

Bozkurt, aynı zamanda “Turhan Bozkurt ile Ekonomik” adlı YouTube kanalının sahibi ve sunucusudur. Bu kanal, ekonomiyi etkileyen güncel haberler, perde arkasındaki dedikodular ve objektif verilerle ekonomik durumu ele alarak 200 binden fazla takipçiye ulaşmaktadır.

Gazetecilik ve dijital medyanın yanı sıra, Bozkurt bir yazar olarak da dikkat çekmektedir. Araştırma ve inceleme temalı biyografik eserleriyle tanınan Bozkurt'un kitapları arasında “Atatürk’ün Doğu Politikası ve Kürt İsyanları”, “Atatürk’ün Sevdiği Kadınlar”, “Atatürk’ün İslam’a Hizmetleri”, “Belgelerle Dersim Gerçeği”, “Gönüller Sultanı Mevlana” ve “Hünkar Hacı Bektaşi Veli” bulunmaktadır. Eserleri Halk Kitabevi ve Yılmaz Basım yayınevleri tarafından yayımlanmıştır. En yeni kitabı “Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevi”, Halk Kitabevi etiketiyle yayımlanmıştır.