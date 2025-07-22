Tokat Turhal Yozgat Kaç Kilometre?

Tokat Turhal Yozgat yaklaşık olarak 155 Kilometre mesafededir.

Tokat Turhal Yozgat Arası Kaç Saat?

Turhal Yozgat arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 1 saat 46 dakika sürmektedir.

Turhal Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Turhal Yozgat arası otobüsle ortalama 2 saat 15 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Turhal Yozgat Arası Yakıt Hesaplama

Tokat Turhal ile Yozgat arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 155 Kilometrelik Tokat Turhal Yozgat mesafesi için 10,1 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 516 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 9,3 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 498 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 12.1 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 311 ₺ olacaktır.