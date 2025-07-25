Bu güzergâh, araçla seyahat edenler için ortalama 2 saat 30 dakika sürüyor. Elverişli hava ve yol koşullarında bu sürenin daha da kısalması mümkün.

Yol Güzergahı

Yolculuk genellikle Turhal – Zile – Artova – Çekerek – Kadışehri – Yozgat rotası üzerinden yapılıyor. Alternatif güzergâhlar da mevcut olmakla birlikte, en çok tercih edilen yol bu rota oluyor.

Toplu taşıma tercih eden vatandaşlar için Tokat’tan Yozgat’a otobüs seferleri sınırlı olsa da, çevre il ve ilçeler üzerinden aktarma seçenekleri değerlendirilebiliyor.

İki şehir arasındaki mesafe, hem ticaret hem de memleket ziyaretleri açısından önem taşırken, özellikle yaz aylarında artan seyahat yoğunluğu gözden kaçmıyor.