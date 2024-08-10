Ahmet Turgut Uyar, Türk edebiyatının önemli şairlerinden biridir. Babasının görevleri nedeniyle ilköğrenimini farklı şehirlerde tamamlayan Uyar, ortaöğrenimine yatılı askerî okulda devam etti. 1948 yılında Kaynak dergisinin düzenlediği şiir yarışmasına "Arz-ı Hal" adlı şiiriyle katılarak ikinci oldu. 1952 yılında yayımlanan ikinci şiir kitabı "Türkiyem," Uyar'ın edebiyat dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Şairin dil, tema, imge, anlatım biçimi açısından büyük bir değişim gösterdiği "Dünyanın En Güzel Arabistanı" adlı eseri ise 1959 yılında yayımlandı. Bu eser, Uyar'ın İkinci Yeni akımıyla özdeşleşmesini sağladı. 1962'de "Tütünler Islak," 1968'de "Her Pazartesi," 1970'te "Divan," 1974'te "Toplandılar" ve 1982'de "Kayayı Delen İncir" adlı şiir kitaplarıyla edebiyat kariyerine devam etti. Şiirleri 1981 yılında "Toplu Şiirler" adıyla, 1984'te ise "Büyük Saat" adıyla toplu olarak yayımlandı.

TURGUT UYAR'IN ŞİİRE BAŞLANGICI

Turgut Uyar, şiire olan ilgisini çocukluk yıllarında keşfetti. İlk şiir denemelerini ilkokulda yaptı ve lise yıllarında günde birkaç şiir yazma alışkanlığı edindi. Ancak bir süre sonra roman yazmaktan sıkılarak şiire yöneldi. Bu süreçte Fransız edebiyatının klasiklerinden Alain-Fournier'in "Adsız Ülke" ve Fyodor Dostoyevski'nin romanlarıyla ilgilendi. Lise son sınıfta ise Ömer Hayyam, Nedim, Yahya Kemal Beyatlı, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim gibi şairlerin eserlerini taklit etti. 1946 yılında dönemin güncel şairlerini keşfetti ve bu durumdan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. 1947 yılında "Yâd" adlı şiiri Yedigün dergisinde yayımlandı ve 1950'de ilk kitabı "Arz-ı Hal" ile edebiyat dünyasına adım attı.

TURGUT UYAR'IN ÖLÜMÜ

Turgut Uyar, İstanbul'a yerleştiğinde ilk evliliği olan Yezdan Şener ile ayrılma sürecine girdi. Bu dönemde Cemal Süreya ve Tomris Uyar ile şiir üzerine mektuplaşmaya başladı. 1969 yılında Tomris Uyar ile evlenen Uyar'ın, bu evlilikten bir erkek çocuğu oldu. Usta şair, 22 Ağustos 1985 tarihinde siroz nedeniyle hayatını kaybetti.