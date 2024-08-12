Olayın şüphelisi olarak gösterilen Habip A., Toplusoy ve eşinin evde bulunmadığı bir dönemde çalışanları kandırarak tablo hırsızlığı gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Habip A.'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu gelişmenin ardından, Turgut Toplusoy hakkında yapılan aramaların sayısı önemli ölçüde arttı.

TURGUT TOPLUSOY KİMDİR?

1950 doğumlu Turgut Toplusoy, iş hayatına 1973 yılında inşaat ve gayrimenkul sektöründe adım attı. 1980 yılında Nişantaşı'nda açtığı Roman mağazasıyla tekstil sektörüne girdi. 1983 yılında şirketleşen Roman, özellikle 1990'lı yıllarda büyük bir yükseliş yakalayarak Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markalarından biri haline geldi.

Toplusoy ailesinin geçmişi hakkında bilgiler, Süleyman Toplusoy tarafından verildi. Çekmeköy'de 1960 yılında doğan Süleyman Toplusoy, babası Durmuş Ağa'nın girişimci ruhunu ve aileye kattığı değerleri anlattı. Durmuş Ağa, köyde odun ve çalı satışı yaparak tanındı ve ardından hayvan alım satım işine girdi. Daha sonra kasap dükkanı açarak aileye önemli bir miras bıraktı.

Büyük oğul Turgut Toplusoy, babasının vefatından sonra arsa alım işine başladı. Küçük kardeşi Süleyman Toplusoy'u da yanında çalıştırarak, aile işini sürdürdü. Süleyman Toplusoy, daha sonra konfeksiyon sektörüne adım attı ve Roman markasının başarısını artırdı. Roman, kısa sürede büyük bir ilgi gördü ve geniş bir müşteri kitlesine ulaştı.

Toplusoy, şirketin Rusya pazarına yönelmesiyle birlikte iç pazar kaybını telafi etmek için strateji değişikliğine gitti ve Roman markasının eski kimliğini yeniden kazandırdı.

Turgut Toplusoy'un ailevi durumu ise, ünlü oyuncu Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy'un babası olmasıyla dikkat çekiyor. Toplusoy, ilk evliliğini Efsane Erdoğan ile yapmış, ikinci evliliğini ise Suzan Hanım ile gerçekleştirmiştir.

Turgut Toplusoy'un yaşadığı bu olay, hem iş dünyası hem de halk arasında geniş yankı uyandırdı ve konuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.