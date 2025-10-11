Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam edildiği bildirildi.

Turgay Erdem Kimdir?

Turgay Erdem, 1959 yılında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz beldesinde doğdu. İlkokula Yenisölöz'de başlayan Erdem, orta ve liseye Bursa Erkek Lisesi'nde gitti. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girerek 1983 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Bursa'da serbest mimar olarak çalışmaya başladı ve kent yönetimi ile mimarlık camiasında önemli bir kariyer inşa etti.

Turgay Erdem Kaç Yaşında?

1959 doğumlu olan Turgay Erdem, 2025 yılı itibarıyla 66 yaşında. Uzun yıllara dayanan meslek ve siyaset kariyerinde önemli görevler üstlenen Erdem, özellikle Bursa kent yaşamına katkılarıyla biliniyor.

Turgay Erdem Nereli?

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz beldesinde doğan Turgay Erdem, kentin sosyal ve kültürel yaşamına aktif katkılar sunmuş bir isim olarak tanınıyor.

Turgay Erdem Hangi Partiden?

Siyaset hayatına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında adım atan Turgay Erdem, 2019-2024 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Siyasi kariyerinde, yerel yönetim projeleri ve şehir planlama konularında ön plana çıktı.

Turgay Erdem Neden Gözaltına Alındı?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uzun süredir yürüttüğü soruşturmanın operasyonuyla birlikte, Turgay Erdem dâhil 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri, şüphelilerin ev ve işyerlerinde kapsamlı aramalar gerçekleştirdi. Operasyonun temel gerekçeleri arasında rüşvet alma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama gibi iddialar bulunuyor.