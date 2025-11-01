1987 senesinde Adana’nın şirin ilçesi Pozantı’da dünyaya gelen Türev Uludağ, çağdaş ve özgün yaklaşımıyla Türk mutfağının önde gelen isimlerinden biri olarak kendini kabul ettirdi. 38 yaşındaki yetenekli mutfak sanatçısı, hem gıda üretimi hem de televizyon ekranlarındaki çalışmaları aracılığıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Uludağ, akademik öğrenimini Uludağ Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde tamamladı. Üniversite sıralarından itibaren mutfak sanatlarına yoğun bir ilgi gösteren şef, yerel tatları modern tekniklerle birleştiren özgün tarifleriyle kısa sürede sektörde nam saldı.

Gastronomi Şefinin Kariyeri

Türev Uludağ, profesyonel mutfak yolculuğuna 2010 yılında İstanbul’da kurucusu olduğu “Reçel Türevleri” isimli mekânla start verdi. Kendi özgün markasını yaratan şef, bölgenin yerel üreticilerinden temin ettiği mahsullerle hazırladığı tam 51 farklı reçel çeşidini tüketicilerin beğenisine sundu.

Adana Pozantı’daki üretim tesisini faaliyete geçiren Uludağ, buradan otellere, restoranlara ve butik kafelere tamamen doğal reçel ve kahvaltılık malzemeler tedarik etti. Çok kısa bir sürede hem yenilikçi bir üretici hem de başarılı bir girişimci kimliğiyle gastronomi sektöründe saygın bir mevki edindi.

Televizyon Kariyeri

Şef Uludağ’ın televizyon dünyasıyla buluşması, 360 TV’de yayınlanan “Mutlu Kahvaltılar” ve “Mutlu Mutfak” adlı programlarla gerçekleşti. Bu yapımlarda hem pratik yemek hazırlama yöntemlerini hem de Anadolu'nun yöresel lezzetlerini izleyicilere titizlikle aktardı.

Daha sonra beIN GURME kanalında yayımlanan “Ekmek Arası Muhabbet” programı ile Türkiye’nin çeşitli kentlerindeki geleneksel sokak lezzetlerini derinlemesine keşfetti. TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşan “Lezzet Türevleri” programında ise yöresel tatların ardındaki kültürel hikâyeleri ele alarak gastronomiye kültürel bir perspektiften yaklaştı.

Uludağ, ayrıca TV8 kanalında yayınlanan “Sağlam Geziyoruz” programına katılarak, Türkiye’nin dört bir yanındaki lezzet noktalarını ve eşsiz doğasını izleyici kitlesiyle paylaşma fırsatı buldu.

Toplumsal Çalışmaları

Türev Uludağ, yalnızca mutfak becerileriyle değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle de adından söz ettirdi. 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen yıkıcı depremlerin ardından afet bölgelerine hızla intikal ederek binlerce mağdura sıcak yemek tedariki sağladı.

Mutfak birikimini, zor durumda kalan bireylere yardım eli uzatmak amacıyla kullanan Uludağ, bu insancıl yönüyle hem meslektaşları hem de kamuoyu tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

MasterChef2 Konuk Oldu

Başarılı şef, gastronomi yarışmalarının zirvesi sayılan MasterChef Türkiye programına 2023 ve 2025 yıllarında konuk şef olarak davet edildi. Özellikle 31 Ekim 2025 Cuma akşamı yayımlanan bölümde yarışmacılara kendi imzasını taşıyan tarifleri aktardı ve onlarla birlikte özel bir menü hazırlama sürecini yönetti. Program esnasında, hem engin deneyimlerini paylaştı hem de mutfakta yaratıcı düşüncenin paha biçilmez önemine dikkat çekti.

Türev Uludağ’ın Özel Hayatı

1,84 metre boyunda olan Şef Türev Uludağ, evlilik hayatını sürdürüyor ve Uraz isminde bir erkek çocuk babasıdır. Ailesiyle birlikte hem üretim faaliyetlerine devam eden hem de televizyon projelerini sürdüren Uludağ, gastronomi alanında yeni ve çarpıcı işlere imza atmayı kararlılıkla sürdürüyor.