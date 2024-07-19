Turan Avcı, son dönemde ismi sıkça duyulan ve merak edilen bir iş adamı olarak öne çıkıyor. Peki, Turan Avcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

TURAN AVCI KİMDİR?

1977 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde doğan Turan Avcı, zorlu bir çocukluk dönemi geçirdi. 19 yaşına kadar maddi sıkıntılarla mücadele eden Avcı, hayatının seyrini Kazakistan'a yaptığı bavul ticareti ile değiştirdi. Bu ticaret, ona iş dünyasının kapılarını araladı ve cesaret kazandırdı.

Avcı'nın ticari kariyeri, Özbekistan'da mücevherat işine girmesiyle ivme kazandı. Türk Cumhuriyetlerinde tanınan bir iş insanı olarak adını duyurdu. Sadece mücevheratla kalmayıp, Rusya ve Doğu Bloku ülkelerinde inşaat ve alışveriş merkezi yatırımlarıyla da ilgilendi. 1997 yılında Rusya'ya gittiğinde, mücevherat ve saat distribütörlüğü ile başladığı iş hayatında, gelişmekte olan şehirlerde alışveriş merkezleri kurmaya yönelik yatırımlarla adını daha da sağlamlaştırdı.

TURAN AVCI NERELİ?

Aslen Van'ın Çaldıran ilçesindendir.

TURAN AVCI KAÇ YAŞINDA?

1977 doğumlu olan Turan Avcı, 2024 yılı itibariyle 47 yaşındadır.