Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, yeterli sıvı alan bireylerde sindirimin daha kolay gerçekleştiğini söyleyerek, “Tüm dünyada en çok tercih edilen obezite cerrahi yöntemlerinden biri olan sleeve gastrektomi dediğimiz tüp mide ameliyatı sonrasında yeterli sıvı almak her zaman üzerinde durduğumuz önemli bir nokta. Son günlerde hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bu konu üzerinde bir kez daha durmamız gerektiğini gösteriyor. Tüp mide ameliyatı sonrasında yüzde 60-70’i alınmış bir mide ile yeterli ve dengeli beslenmeye çalışırken doğru zamanda, doğru miktarda su tüketimini beslenmemize eklemek gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz ki yeterli su içmemek halsizlik, yorgunluk hissine sebep olup baygınlık haline bile sürükleyebiliyor. Yeterli sıvı alan bireylerde ise sindirim daha kolay gerçekleşiyor, kilo verme ritmi düşmüyor. Tüp mide sonrasında bir birey günlük en az 1.5 litre su tüketmelidir. Ancak bu suyu yudum yudum tüketmek, birden ve tek seferde içmemek mide hacmini zorlamamak adına önemlidir. 15 dakikada 1 büyük bir yudum yaklaşık 30 cc su içmek yeterli olacaktır” dedi.

“İçilecek olan su oda sıcaklığında olmalı”

İçilecek suyun oda sıcaklığın olması gerektiğini belirten Arslan, “30 dakika öncesi-sonrası kuralı önemli. Su tüketimi yemeklerden 30 dakika öncesinde ve sonrasında olmalıdır. Yani yemek esnasında su tüketilmemeli, yemeğimizi yemeden besinlere yer açmak amacıyla su tüketimi durdurulmalı, yemek yedikten 30 dakika sonra da su içmeye yeniden başlanmalıdır. İçilen su çok soğuk ya da sıcak değil, oda sıcaklığında olmalıdır. Sıcak havalarda soğuk su içme isteğimiz artsa da midemizi rahatsız etmeyecek en doğru tüketimin ılık su olduğu bilinmelidir” ifadelerini kullandı.

“Asitli, şekerli sade maden suyu dahil hiçbir içecek tüp mide sonrasında tüketilmemelidir”

Arslan, asitli, şekerli sade maden suyu dahil hiçbir içeceğin tüp mide sonrasında tüketilmemesini ifade ederek, “Tüp mide sonrası vücudumuz sadece su ile değil beslenme evremize göre tercih edebileceğimiz su oranı yüksek salatalık, biber, karpuz, kabak, semizotu gibi besinlerle de desteklenmelidir. Aynı zamanda sıcak havalarda şekersiz komposto/hoşaf suyu, ayran, cacık, soğuk çorbalar, et suyu, tavuk suyuna çorbalar gibi sıvı ağırlıklı öğünler de yapılmalıdır. Asitli, şekerli sade maden suyu dahil hiçbir içecek tüp mide sonrasında tüketilmemelidir. Tüm bu ilkelerle yeterli sıvı aldığımız, yeterli protein ile vücudumuzu desteklediğimiz, sağlık sorunu yaşamadığımız bir yaz dönemi geçirmek mümkün olacaktır” diye konuştu. İHA