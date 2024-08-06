Tunus'un başkenti ve Tunus ilinin merkezi olan şehir, aynı adı taşıyan Tunus'tur.

Şehir, çevresindeki metropoliten varoşları ile birlikte "Büyük Tunus (Grand Tunis)" olarak bilinmektedir.

2004 yılı itibarıyla Tunus'un belediye sınırları içinde nüfusu 728,453 kişidir. "Büyük Tunus" metropoliten bölgesinin nüfusunun ise yaklaşık 2.7 milyon olduğu tahmin edilmektedir.

Tunus şehri, Tunus Körfezi'nin yanı başında, şehir merkezinin antik deniz limanı olan La Goulette (Halk ul-Wad) arkasında konumlanmaktadır. Şehir, sahil kıyısı ovası ve çevresindeki tepelere yayılmıştır. Şehrin tarihi çekirdeği, dar Arap sokakları ve medina adı verilen iç şehirle çevrilidir. Tunus medinası, UNESCO tarafından "Dünya Mirası" olarak kabul edilmiştir.

Tunus'un modern semtleri, antik asıllı Kartaca, La Marsa ve Sidi Bou Said gibi varoşları da kapsamaktadır. "Bab el Bahr" veya "Porte de France" sur kapısının ötesinde, modern Tunus'un merkezini oluşturan Ville Nouvelle bölgesi yer almaktadır. Bu bölgedeki büyük ve geniş Avenue Habib Bougiba, popüler medyada "Tunus'un Champs Élysées Bulvarı" olarak adlandırılmaktadır. Bu bulvar etrafında, çoğunlukla Fransız sömürge dönemine ait modern binalar ve apartmanlar bulunur. Bu yapılar, Tunus'un tarihi yapılarıyla belirgin bir tezat oluşturmaktadır ve şehrin ticari merkezini temsil etmektedir.

Son yıllarda, Tunus'un hızlı ekonomik gelişimi, şehir dışındaki bölgelerde de büyümeye neden olmuştur. Bu büyüme, beraberinde çeşitli sorunları da getirmiştir. Tunus, ülkenin siyasi ve idari merkezi olmasının yanı sıra, aynı zamanda ticari ve kültürel faaliyetlerin de merkezidir.