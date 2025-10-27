Samsun’un Havza ilçesinde tünelde kamyonet ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara yolu 19 Mayıs Tüneli 256. metrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merzifon istikametine gitmekte olan Hamit Kaya (65) idaresindeki 55 AIC 476 plakalı kamyonet ile Duran Bektaş’ın (67) kullandığı 55 ALS 546 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ve römorku tünel içerisinde devrildi.

Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, traktör içerisinde sıkışan sürücü Duran Bektaş’ı yaptıkları çalışma ile kurtardı. Yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı olan Hamit Kaya Havza Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, ağır yaralı Duran Bektaş’ın ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Ankara istikametinde trafik bir süreliğine durdu. Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde gerekli incelemeleri yaparken, trafik alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.